Алексей Петрушин: "Согласился на предложение "Ордабасы" сразу"

Новый главный тренер "Ордабасы" Алексей Петрушин прокомментировал "СЭ" свое назначение. Он отметил, что принял предложение казахстанского клуба сразу. По словам 65-летнего россиянина, руководство "Ордабасы" хочет видеть команду лидером чемпионата Казахстана.
– Контракт уже подписан?
– Мы все согласовали, а документы подпишем на следующем сборе или после возвращения в Казахстан.
– Как возник интерес со стороны "Ордабасы"?
– Разговоры ходили еще с тех времен, когда я работал в Семее в 2015 году. Сейчас же согласился на предложение клуба сразу, очень хочется тренировать. Год пропустил, а простой для тренера не лучший вариант.
– Выходит, силы в себе чувствуете?
– Конечно! Сил достаточно. Руководство "Ордабасы" хочет видеть команду лидером казахстанского футбола.
– В прошлом сезоне ваша новая команда стала четвертой в чемпионате. Задача стоит быть в призерах?
– Пока говорить рано, идет формирование команды. Задачи обговорим ближе к началу сезона, который стартует примерно через месяц.
– С кем-то ранее из футболистов "Ордабасы" работали вместе?
– Да. Тут ряд игроков, с кем я трудился в "Кайрате", когда стали чемпионами страны.
– Когда приступаете к работе?
– Сегодня провел первую тренировку. (Сергей АСТАХОВ)