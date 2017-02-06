15:10 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Алексей Петрушин: "Согласился на предложение "Ордабасы" сразу"

0
0
0

Новый главный тренер "Ордабасы" Алексей Петрушин прокомментировал "СЭ" свое назначение. Он отметил, что принял предложение казахстанского клуба сразу. По словам 65-летнего россиянина, руководство "Ордабасы" хочет видеть команду лидером чемпионата Казахстана.

Контракт уже подписан?

– Мы все согласовали, а документы подпишем на следующем сборе или после возвращения в Казахстан.

– Как возник интерес со стороны "Ордабасы"?

– Разговоры ходили еще с тех времен, когда я работал в Семее в 2015 году. Сейчас же согласился на предложение клуба сразу, очень хочется тренировать. Год пропустил, а простой для тренера не лучший вариант.

– Выходит, силы в себе чувствуете?

– Конечно! Сил достаточно. Руководство "Ордабасы" хочет видеть команду лидером казахстанского футбола.

– В прошлом сезоне ваша новая команда стала четвертой в чемпионате. Задача стоит быть в призерах?

– Пока говорить рано, идет формирование команды. Задачи обговорим ближе к началу сезона, который стартует примерно через месяц.

– С кем-то ранее из футболистов "Ордабасы" работали вместе?

– Да. Тут ряд игроков, с кем я трудился в "Кайрате", когда стали чемпионами страны.

– Когда приступаете к работе?

– Сегодня провел первую тренировку. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ