Александр Зинченко: "ПСВ - клуб с великой историей"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, после презентации в новом клубе выразил радость от свершившегося перехода. Экс-футболист "Уфы" подчеркнул заполняемость стадиона ПСВ.
– Я очень доволен переходом в ПСВ, – цитирует клубная пресс-служба Зинченко. – Это клуб с великой историей, в котором выступали легендарные футболисты, а стадион команды регулярно переполнен. Для меня все эти факторы крайне важны. С нетерпением жду своего дебюта.
баламошка
Удачи тебе, Шурик.
17:12
Vedi
И там присядет на лавку . Агенты срубили - теперь по арендам и лавкам - потом опять в Рашку .
16:39