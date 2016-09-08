Александр Зинченко: "ПСВ - клуб с великой историей"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, после презентации в новом клубе выразил радость от свершившегося перехода. Экс-футболист "Уфы" подчеркнул заполняемость стадиона ПСВ.

– Я очень доволен переходом в ПСВ, – цитирует клубная пресс-служба Зинченко. – Это клуб с великой историей, в котором выступали легендарные футболисты, а стадион команды регулярно переполнен. Для меня все эти факторы крайне важны. С нетерпением жду своего дебюта.