16:32 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Александр Зинченко: "ПСВ - клуб с великой историей"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, находящийся в аренде в ПСВ, после презентации в новом клубе выразил радость от свершившегося перехода. Экс-футболист "Уфы" подчеркнул заполняемость стадиона ПСВ.

– Я очень доволен переходом в ПСВ, – цитирует клубная пресс-служба Зинченко. – Это клуб с великой историей, в котором выступали легендарные футболисты, а стадион команды регулярно переполнен. Для меня все эти факторы крайне важны. С нетерпением жду своего дебюта.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Удачи тебе, Шурик.

17:12

Vedi

И там присядет на лавку . Агенты срубили - теперь по арендам и лавкам - потом опять в Рашку .

16:39

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