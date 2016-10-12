Александр Зинченко: "Как мой дебют в ПСВ можно назвать удачным, если команда не победила?"

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко отметил, что для него важнее успехи команды, чем его индивидуальные достижения. Хавбека сборной Украины этим летом приобрел у "Уфы" "Манчестер Сити", и в клуб из Эйндховена он перешел на правах аренды. Из-за травмы он пропустил несколько поединков и первый матч провел только 1 октября против "Херенвена" (1:1).

– Когда спортсмен получает травму, это всегда сложно, - цитирует matchday.ua Зинченко. - И самое главное даже не то, что есть какая-то боль, а именно ожидание. Когда я пропустил 5 игр, я сидел на трибуне, и было очень трудно смотреть, невыносимо хотелось выйти на поле. Но, слава Богу, я сейчас здоров и готов помогать команде.

– Ваш дебют за команду пришелся на ничью. Но лично для себя вы считаете его удачным, или первый блин вышел комом?

– Как он может быть удачным, если моя команда не победила? Для меня самое важное – это победа команды, а индивидуальная игра всегда уходит на второй план. После матча тренер мне лично ничего не говорил, а общался со всей командой. У всех было такое подавленное настроение, в раздевалке была тишина. Тренер сказал по игре, но я совсем ничего не понимаю на голландском. Более глубокий анализ уже был после.