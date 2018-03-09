Александр Ярдошвили: "Случаи смертей футболистов во сне возрастают, потому что нагрузки увеличились"

Главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили подчеркнул, что случаи смертей футболистов во сне возрастают из-за увеличения нагрузок.

4 марта от сердечного приступа во сне умер капитан "Фиорентины" защитник Давиде Астори. Сегодня стало известно о смерти игрока молодежной команды "Тура" 18-летнего Томаса Родригеса.

– Совсем недавно во сне умер итальянский футболист Давиде Астори. Сейчас 18-летний парень. Почему участились случаи смерти футболистов во сне?

– Нагрузки сейчас очень серьезно возросли. С другой стороны они контролируются. Есть футболисты, у которых "спортивное сердце" переходит в брадиаритмию. Во сне ударов сердца становится меньше. Может доходить всего до тридцати в минуту. Это очень мало. Возможно, в организме происходят реакции, которые заставляют сердце работать в таком режиме, когда еще чуть-чуть и оно останавливается.

Что касается Астори, у него была профессиональная брадикардия. Мало того, что сердце билось медленно, так еще и ритм был нарушен.

Отмечу, что может быть много различных составляющих, которые приводят к смерти во сне. Они практически не диагностируются. Предположить можно, но это не значит, что человек обязательно должен находиться в футляре и что это смертельный диагноз. Если бы так было, то никто не допустил бы этого парня до профессионального футбола.

Случаи возрастают и это связано с тем, что меняются нагрузки, акценты другие, скорость другая. Несмотря на хорошую, современную фармакологию, реабилитационные мероприятия и восстановительные средства, к сожалению, такие вещи случаются. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)