Александр Козлов: "Хочется вернуться на уровень "Спартака"

Российский нападающий "Окжетпеса" Александр Козлов признался, что хочет вернуться на уровень, который демонстрировал в "Спартаке". Также он отметил, что ни о чем не жалеет в своей карьере. 24-летний россиянин является воспитанником красно-белых, стан московского клуба он покинул в прошлом году.

– Конечно, хочется вернуться на уровень "Спартака" и топ-клубов, но для этого надо показывать себя здесь, – цитирует sports.kz Козлова.

– Несколько лет назад вас называли одной из главных надежд российского футбола. Почему пока не удалось реализовать свой потенциал?

– Так получилось, что последние два года я практически пропустил из-за травмы, и чтобы вернуться на прежний уровень, нужны игровая практика и доверие тренера, чтобы быть в хорошей форме.

– Ходили легенды о том, что в юношеском возрасте за вас предлагали "Спартаку" баснословные суммы. Сейчас не жалеете, что все-таки пошли по "красно-белому" пути?

– Да, в юном возрасте я мог уехать в Европу, но остался в "Спартаке", играл за основной состав, и горжусь, что был спартаковцем.

– Удовлетворены ли вы сами сейчас тем, как складывается ваша игровая карьера на данный момент?

– Ни о чем не жалею. Доволен тем, как складывается моя карьера на данный момент, – я играю в футбол, получаю удовольствие. Что еще надо?!

– Какова ваша футбольная мечта? Чего мечтаете добиться в футболе?

– Моя футбольная мечта – играть на высоком уровне и делать это как можно дольше.