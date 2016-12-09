Александр Глеб: "При Байдачном в сборной было наиболее комфортно"

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью "Прессболу" признался, что ему нравилось играть под руководством Анатолия Байдачного. Также он отметил, что Бернду Штанге удалось внести серьезные изменения в саму систему белорусского футбола.

– При Хацкевиче вы приезжали в сборную с удовольствием?

– Я всегда ехал с удовольствием и желанием помочь команде.

– Спрошу иначе: вы поиграли при многих тренерах сборной. Какое место среди них занимает Хацкевич, и при ком было наиболее комфортно?

– При Байдачном. Анатолий Николаевич однозначно на первом месте. Наверное, еще потому, что в той сборной был великолепный подбор футболистов. А я еще малой: приезжал, смотрел на таких мастодонтов, как Кульчий, Белькевич, Гуренко, тот же Хацкевич. Мне все нравилось: великолепная атмосфера. И хороший футбол показывали.

А еще при Штанге. На самом деле Бернд немало поменял в нашем футболе. Многое стало по-другому, по-европейски. Жили не в Стайках, а в городе. Появились хорошие условия, перелеты, экипировка. Вроде все это мелочи, но приятные. И заслуга именно Штанге. Не скажу, что он супертренер, зато организатор отличный.

Тем не менее, при нем мы обыгрывали Францию на выезде, Голландию. А результат – тот же. Мы никуда не выходим только из-за того, что у нас в голове. Участники топ-турниров роют землю в каждом матче с первой до последней минуты. А у нас какие-то трудности. Имею в виду всю команду в совокупности, как единый организм. Сами виноваты, в общем.