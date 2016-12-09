Александр Глеб: "Назначить иностранца в сборную Белоруссии? Дорого"

Полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью "Прессболу" признался, что отставка Александра Хацкевича с поста главного тренера национальной команды не стала для него сюрпризом. Он призвал с уважением отнестись к решению специалиста.

– Уход Хацкевича стал для вас неожиданностью?

– Нет. Не сказал бы так. После игры с болгарами у Александра Николаевича намечался разговор с руководством федерации. Затем сказали, что он продолжит работать со сборной. Наверное, что-то изменилось, я ведь не знаю нюансов. Задача на осень не выполнена. Для увольнения, наверное, рановато, но это не мое дело.

– Команда могла предположить такое развитие событий?

– Могу сказать только за себя. Ходили слухи, что Хацкевич сам подаст в отставку после Болгарии. Потому что результата нет. После этого появилась информация, что он остается. Это все.

– Как относитесь к тому, что отставка – это реакция на предложение понизить зарплату?

– В любом случае это решение Александра Николаевича, и его нужно уважать. А чтобы оценивать, надо владеть ситуацией, со стороны это будет не очень корректно. Можно понять и федерацию – результат, конечно, ужасный, и в этом мы все вместе виноваты. Но можно и Хацкевича – есть ведь условия контракта. Знаешь, в Турции в этом плане с тренерами легко: нет результата пару игр – следующий. Такой конвейер. Берут своих, потому что их увольнять потом легче: этот вопрос дальше местной федерации не пойдет, а за иностранцев могут вступиться ФИФА и УЕФА.

– Кого видите преемником Хацкевича?

– Хочешь конкретную фамилию? У меня есть один вариант, но не хочу о нем говорить. Если в общем... Иностранец – дорого. Если абы какого легионера – зачем? А у нас и своих хватает. Хорошего специалиста – а смысл? Тем более сейчас. Да и денег он вытянет немало. Думаю, лучше белоруса, из плеяды помоложе, возраста того же Хацкевича.