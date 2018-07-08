Александр Глеб: "На прощальный матч позвал бы Месси"

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб, в разные годы выступавший за "Штутгарт", "Арсенал" и "Барселону", в своем блоге признался, что начал задумываться о прощальном матче. 37-летний хавбек отметил, что на такие мысли его натолкнула последняя игра экс-партнера по английскому клубу Томаша Росицки.

– В июне я побывал на прощальном матче Росицки, – написал Глеб. – Испытал прилив ностальгии – встретились старые друзья. Со многими уже долго не виделись – с тех пор, как играли за “Арсенал”. Только с Сеском пересекались, когда играл за сборную против Испании. Был очень рад всех видеть. Вспоминали годы, проведенные вместе, говорили о том, что происходит сейчас, как живется, как играется, как семья – обо всем. О бытовом, о спорте, шутили много. Жаль, я приехал с травмой, поэтому не сыграл... Но, в любом случае, набрался положительных эмоций. Томаш – молодец, всех нас собрал.

Сейчас уже почти восстановился после травмы – был надрыв задней мышцы. Начал тренироваться с БАТЭ. Пока готов не на 100 процентов, нужна еще примерно неделя, чтобы избежать рецидива.

Я уже тоже задумывался о прощальном матче. Поэтому расспрашивал Томаша о подробностях. Росицки сказал, что сам бы не организовал – очень дорого. У меня есть желание в перспективе организовать подобное, но то, что я видел по уровню организации, стоит очень больших денег.

Если отвлечься от организационных вопросов и пофантазировать, то на таком матче хотел бы видеть Анри, Иньесту, Хави… Наверное, Месси, если бы получилось. Вторая команда – из игроков сборной Белорусси, с которыми начинал, играл долгое время. И обязательно позвал бы брата.