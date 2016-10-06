Александр Глеб: "Грущу, когда думаю о своем переходе из "Арсенала" в "Барселону"

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб признался, что сожалеет о переходе из "Арсенала" в "Барселону" в 2008 году. Испанский клуб заплатил за белорусского хавбека 19 миллионов евро, но тот отыграл всего один сезон за сине-гранатовых, сделав 3 голевые передачи в 36 матчах, а затем скитался по арендам.

- С одной стороны, я жалею, что не остался в "Арсенале". Венгер относился ко мне как отец и доверял мне, - цитирует Reuters Глеба. - Мне становится грустно, когда начинаю думать об этом. С другой стороны, "Барселона" была и до сих пор является самым сильным клубом. Я не играл за каталонцев так часто, как хотелось, но все же я получал игровое время.