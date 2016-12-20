21:48 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Александр Чеферин: "Хорватия может столкнуться с жесткими санкциями из-за поведения фанатов"

0
0
0

Президент УЕФА Александер Чеферин предупредил Федерацию футбола Хорватии, что ее могут ждать серьезные санкции, если поведение болельщиков не улучшится. В течение четырех последних лет хорватская федерация не раз штрафовалась из-за неподобающего поведения фанатов, которые использовали в том числе расистские и нацистские лозунги.

– Хорватия может столкнуться с суровым наказанием, – цитирует AFP Чеферина. – Я предупредил и премьер-министра страны, и главу федерации, что есть большая вероятность жестких санкций в случае повторения грубых нарушений.

 

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ