Александр Чеферин: "Готов начать новую главу в истории футбола"

Кандидат на пост президента УЕФА Александр Чеферин в предвыборной речи заявил, что готов начать новую главу в истории футбола. Соперником главы Словенского футбольного союза на выборах является его коллега из Голландии Михаэль ван Праг.

- Вокруг футбола сейчас много проблем, но я не хочу возглавлять империю страха, - отметил Чеферин. - Хочу показать все то хорошее, что сделали УЕФА и ФИФА за многие годы. Все хотят изменений, чтобы на первое место вышли дружба и футбол. Готов начать новую главу в истории футбола. Настало время перемен. Впереди эпоха, в которой не будет места привилегиям.