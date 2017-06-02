Александр Цауня: "У меня было много предложений из Польши"

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Цауня, подписавший контракт с латвийским клубом "Рижская футбольная школа", рассказал об интересе со стороны польских команд. 29-летний хавбек расторг свой контракт с армейцами в начале 2017 года.

- Звонили, спрашивали, готов ли я перейти в такой-то клуб на такую-то зарплату, приводит Sporta Zinas слова Цауни. – Но ведь я должен понять, насколько я могу играть. Мне кажется, что я правильно поступил, решив остаться в Латвии. Было очень много предложений из Польши, местные клубы звали пройти медобследование. Я ответил отказом, так как мне необходимо полностью залечить травму. Были предложения из России. Надеюсь, что сумею восстановиться и еще покажу себя.