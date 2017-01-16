17:00 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Александр Бюттнер: "Нутро мне подсказало выбрать "Витесс"

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Новичок "Витесса" Александр Бюттнер выразил уверенность, что поступил верно, вернувшись в Голландию. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Динамо" разорвал контракт с бело-голубыми и бесплатно достался "Витессу", за который уже выступал с 2008 по 2012 год.

- У меня хорошие ощущения от возвращения домой, - цитирует официальный сайт "Витесса" Бюттнера. - С нетерпением жду начала работы. Заграничное приключение было интересным, но сейчас нутро мне подсказало выбрать "Витесс". Надеюсь, скоро я буду в форме и присоединюсь к составу.

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