Александр Бородюк: "Сборную Казахстана пока не покинул, решение будет после 7 января"

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк подчеркнул, что его контракт с местной федерацией футбола все еще действует. Ранее в СМИ появилась информация, что 55-летний специалист покинул свой пост.

– У меня действующий контракт с федерацией футбола Казахстана. Но решение для себя принял, – сказал Бородюк. – Окончательно все будет понятно, когда я выйду из отпуска. 7 января собираюсь лететь в Казахстан. Меня приглашал Каныш Аубакиров (экс-генеральный секретарь казахстанской федерации футбола. – Прим. "СЭ") , который покинул вчера свой пост в федерации по семейным обстоятельствам. У меня замечательные отношения с его преемником Азаматом Айтхожиным, планирую, что мы договоримся и придем к какому-то компромиссному решению. Но на данный момент мой контракт действует.

По информации "СЭ", с большой долей вероятности новым главным тренером сборной Казахстана на основе совмещения постов может стать наставник "Астаны" Станимир Стойлов. Другой кандидат - Талгат Байсуфинов, работавший с национальной командой до прихода Бородюка. (Андрей СИЗЯКИН, Сергей ЕГОРОВ)