Александр Бородюк: "Аршавин сказал, что за сборную готов играть всегда"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Александр Бородюк в интервью "СЭ" подчеркнул, что нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин находится в хорошем физическом состоянии. Напомним, вчера Бородюк был назначен главным тренером сборной Казахстана.

– Высказывалось мнение, что Андрей Аршавин помог бы сборной на ЧМ-2018.

– Это дело главного тренера команды.

– Но Аршавин соответствует ее уровню?

– Сейчас Андрей в хорошем физическом состоянии, а мастерство у него не отнять. Во всем мире уже давно поняли, что в паспорт игроку смотреть не имеет смысла.

– Вы сохранили хорошие отношения с футболистами сборной. Слышал о том, что игроки вам звонили и во время ЧМ-2014, и во время Euro-2016, когда в штабе команды вы не работали.

– Нет, это не так. Но я действительно сохранил добрые отношения, со многими игроками поддерживаю связь. 2008 год и успех на Euro стоят особняком. Команда прошла трудный путь, и это сплотило. Знаете, у нас принято обсуждать игроков, которые…



– … Пьют шампанское.

– Нет, которые медийны. Обсуждают не хорошее, а чаще всего критикуют. А я бы хотел вспомнить другое. Взять того же Аршавина. Как-то Андрей приехал в сборную из "Арсенала" для подготовки к матчу с Уэльсом. Были проблемы с ногой, Гус попросил: "Спроси Аршавина, сможет ли играть?" Аршавин ответил, что за сборную России готов всегда. То поколение действительно очень цельное, тот успех – заслуга ребят и Гуса Хиддинка, который поменял менталитет. (Сергей ЕГОРОВ)

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