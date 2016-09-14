Александер Чеферин: "Я не шоумен, не бросаюсь громкими обещаниями"

Кандидат на пост президента УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что достаточно опытен, чтобы возглавить союз. Соперником главы Словенского футбольного союза на выборах является его коллега из Голландии Михаэл ван Праг.

- Кто-то скажет, что я не лидер, что я слишком молод, слишком неопытен. Лидер ли я? Не знаю. Я никогда себя таким не называл, - сказал Чеферин. - Если человек постоянно повторяет: "Я лидер, я лидер" - значит, он им не является. Опытен ли я? Не знаю. Мне почти 50 лет, я уже давно возглавляю Словенский футбольный союз. Мы работаем 365 дней в году. Так что опыта мне хватает.

Я не шоумен, я не бросаюсь громкими обещаниями. Все знают, что УЕФА не может развиваться, ставя нереалистичные цели.