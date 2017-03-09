Александер Чеферин: "Важно привлекать бывших игроков с их знаниями к управлению футболом"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил важность привлечения к работе в футболе бывших игроков, информирует пресс-служба организации.

– Кто ваш любимый футболист и почему?

– Я бы сказал, что мой любимый футболист за всю историю – это бразилец Роналдо. Вот это был феномен. Техника, физические данные, природный талант... Наслаждение наблюдать за таким игроком. Он был лучшим.

– Вы не играли в футбол на профессиональном уровне. Важно ли привлекать к управлению футболом бывших игроков?

– Да, по моим ощущениям, очень важно привлекать бывших игроков с их знаниями к управлению футболом. Они способны предложить другую точку зрения, и я это ценю.