Александер Чеферин: "УЕФА продолжает борьбу с допингом и договорыми матчами"

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о том, что в 2017 году был намечен курс на будущее. Он подчеркнул, что в следующем году УЕФА ждет большой объем работы. Чеферин отметил, что организация продолжает работу с допингом и договорными матчами.

- С управленческой точки зрения мы установили курс на будущее, - цитирует сайт УЕФА Чеферина. - Одобренные на конгрессе в апреле реформы обеспечивают стабильность, необходимую для выполнения наших функций. Тесная связь с национальными ассоциациями, сохраняющаяся более 60 лет, остается краеугольным камнем нашей работы. Мы укрепили диалог и отношения с заинтересованными сторонами - лигами и клубами, а также предоставили им более важную роль в принятии решений.

Нам многое предстоит сделать в следующем году. Стартует новый турнир среди национальных сборных - Лига наций УЕФА. Мы с нетерпением ждем начала соревнований, которые укрепили бы статус европейского клубного футбола, такого важного источника национальной гордости и футбольной идентичности.

УЕФА продолжает борьбу с допингом и договорыми матчами. Искоренение последнего необходимо, если мы защитить футбол от болезни, которая угрожает его душе. Мы также не будем проявлять терпимости к тем, кто порочит футбол расистским и дискриминационным поведением.