Александер Чеферин: "УЕФА готов к реформам, но ждет зеленого света от политиков"

Президент УЕФА Александер Чеферин отметил, что его организация открыта для реформ, но ограничена нормами законов в европейских странах. По его словам, только совместная работа с политиками в Европе может помочь лучшему регулированию футбольной экономики.

– Несколько дней назад я слышал, как некоторые видные политики, включая Ангелу Меркель, говорили о справедливости в спорте, – цитирует AFP Чеферина. – Призывали к ней, обсуждая последние события в футбольном бизнесе. Нельзя с ними не согласиться. Но мы ждем от них же зеленого света. Если бы европейские и национальные законы нам позволяли, мы могли бы создать арсенал конкретных мер, которые позволят сделать игру более справедливой и лучше контролируемой. Мы к реформам готовы. Можем принять проект закона о зарплатах, о финансовых правилах, о системе трансферов, об ограничении агентских комиссий, о регулировании рынка молодых игроков и многие другие.