Александер Чеферин: "УЕФА будет бороться с созданием суперлиги"

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против создания суперлиги из европейских топ-клубов. Информация о том, что 11 клубов хотят создать свою суперлигу с 2021 года, появилась в издании Der Spiegel, которое сослалось на информацию Football Leaks, основанную на утечке документов.

– Это навредит всему футболу в мире, – цитирует Kicker Чеферина. – К тому же это сделает футбол более скучным. Смотреть на игры "Ювентуса" с "Баварией" каждую неделю скучнее, чем, скажем, на игры "Ювентуса" с "Торино". Для меня это дело ясное. Я буду сражаться против этой идеи и сделаю все, что в моих силах, чтобы такой лиги не возникло, пока я у руля организации. Если мы говорим о закрытой системе, то можем забыть о солидарности и развитии футбола. Все в итоге проиграют.