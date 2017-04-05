Александер Чеферин: "Создание европейской суперлиги не соответствует ценностям УЕФА"

Президент УЕФА Александер Чеферин на 41-м конгрессе организации в Хельсинки в очередной раз заявил, что создание европейской суперлиги невозможно. С предложением создать турнир, в котором будут участвовать топ-клубы Европы, выступали многие специалисты, однако данный проект пока лишь частично реализован в виде предсезонного турнира Международный кубок чемпионов.

- Все европейские клубы должны понимать, что являются партнерами, которых мы должны уважать, - цитирует пресс-служба УЕФА Чеферина. - Создание закрытой европейской лиги не соответствует нашим ценностям и идеалам. Деньги не решают все.