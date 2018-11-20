Александер Чеферин: "О создании суперлиги не может быть и речи"

Президент УЕФА Александер Чеферин вновь подчеркнул, что создание европейской суперлиги из топ-клубов исключено. Ранее глава голландской федерации футбола Михаэл ван Прааг заявил, что с помощью этих слухов "Реал" оказывает давление на УЕФА.

– Этого не произойдет. Вот и все, – цитирует ВВС Чеферина. – Это все выдумка. Признаюсь, у нас есть некоторые идеи, но я могу гарантировать, что о суперлиге не может быть и речи. Мы хотим давать возможность всем клубам участвовать в европейских турнирах.