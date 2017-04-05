Александер Чеферин: "Не нужно бояться прошлого, но и не стоит бояться двигаться вперед"

В Хельсинки стартовал 41-й очередной конгресс УЕФА, перед началом которого выступил глава организации Александер Чеферин. 49-летний словенец призвал футбольный мир не бояться двигаться вперед и использовать современные технологии в работе.

– Давайте не будем бояться прошлого, но давайте и не бояться двигаться вперед, – начал Чеферин свою речь. – В неспокойном мире футбол дает людям повод мечтать. Футбольная мечта до сих пор жива. Участие детей в футболе и особенно девочек является ключом к успешному будущему. Это долгосрочные инвестиции, без которых мы не можем обойтись.