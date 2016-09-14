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Александер Чеферин: "Готов начать новую главу в истории футбола"

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Кандидат на пост президента УЕФА Александер Чеферин в предвыборной речи заявил, что готов начать новую главу в истории футбола. Соперником главы Словенского футбольного союза на выборах является его коллега из Голландии Михаэл ван Праг.

- Вокруг футбола сейчас много проблем, но я не хочу возглавлять империю страха, - отметил Чеферин. - Хочу показать все то хорошее, что сделали УЕФА и ФИФА за многие годы. Все хотят изменений, чтобы на первое место вышли дружба и футбол. Готов начать новую главу в истории футбола. Настало время перемен. Впереди эпоха, в которой не будет места привилегиям.

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