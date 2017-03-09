Александер Чеферин: "Финансовый fair play работает"

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что нормы финансового fair play надо постепенно внедрять и во внутренних европейских чемпионатах. Чеферин заявил, что хочет реализовать лучшую программу по развитию массового футбола в истории.

– Хочу сплотить футбольное сообщество посредством диалога, инклюзивности, солидарности и гендерного равенства, – цитирует пресс-служба УЕФА Чеферина. – Мы должны защищать футбол как таковой. Я говорю об антидопинге, лицензировании клубов, финансовом fair play, безопасности, интеграции и борьбе с дискриминацией. Параллельно надо реализовывать принципы добросовестного управления, основанные на прозрачности и эффективности. Наконец, я хочу развивать футбол в долгосрочной перспективе за счет увеличения количества футболистов посредством устойчивых и социально-ответственных инициатив.

– Какую роль играет массовый футбол?

– Массовый футбол крайне важен для благополучия футбола в целом. Я хочу реализовать лучшую программу по развитию массового футбола в истории. В тесном сотрудничестве со всеми национальными ассоциациями мы разработаем краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегии, чтобы футбол и в далеком будущем оставался самым популярным видом спорта в Европе. Этой цели можно достичь только с помощью глобальной программы по развитию массового футбола, которая обеспечит приток людей в футбол и предотвратит отток.

– Национальные ассоциации – краеугольный камень футбольного развития. Как вы будете работать со всеми 55 членами УЕФА?

– С помощью ряда мер привлеку все 55 национальных ассоциаций и их действующих президентов к принятию решений. Отведу более важную роль программе Top Executive и комитетам УЕФА. Достичь общей цели можно только посредством открытого диалога с учетом интересов различных сторон. Нужно шире смотреть на окружающую действительность и использовать возможности и сильные стороны национальных ассоциаций. Их вклад является для УЕФА ключевым.

– Что вы думаете о системе лицензирования и финансовом fair play?

– Финансовый fair play работает, убытки европейского футбола после его введения снизились более чем на 80 процентов. Очень важно, чтобы нормы финансового fair play применялись не только к клубам, которые хотят выступать в турнирах УЕФА. Их надо постепенно внедрять и во внутренних европейских чемпионатах, чтобы клубы жили по средствам и грамотно управлялись вне зависимости от того, играют они в еврокубках или нет.

– Вы говорили о введении максимальных сроков полномочий для членов исполнительного комитета и президентов УЕФА. С чем это связано?

– Я считаю, что максимальные сроки полномочий президента УЕФА и членов исполнительного комитета УЕФА должны быть ограничены. Чтобы стимулировать развитие футбола, со временем должны вливаться свежая кровь и появляться люди с новыми идеями.