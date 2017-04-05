Александер Чеферин: "Деньги не должны руководить футболом"

Президент УЕФА Александер Чеферин на 41-м конгрессе организации в Хельсинки заявил, что клубы должны уважать футбольные ценности. Также он высказался против того, чтобы деньги становились главной движущей силой футбола.

- Деньги не должны руководить футболом, необходимо уважать пирамиду футбольных ценностей, - приводит пресс-служба УЕФА Чеферина. - Мы не поддадимся на шантаж тех, кто считает, что они сильнее нас из-за размера своих кошельков. УЕФА будет бороться со всем зло, которое угрожает нашему спорту: насилие, допинг, коррупция, а также различные формы дискриминации.

Также он отметил, что УЕФА дополнительно выделит по 1 миллиону евро на развитие каждой ассоциации, входящей в состав организации.