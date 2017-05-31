Алекс Фергюсон: "Сегодня молодым тренерам приходится очень тяжело"

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон считает, что современным тренерам приходится тяжело, так как у них нет много времени для работы. В связи с этим 75-летний шотландец восхищается смелостью молодых специалистов.

- Сегодня молодым тренерам приходится очень тяжело, - цитирует пресс-служба УЕФА Фергюсона. - Я даже не говорю об ограниченном времени, которое они получают для работы. Мне повезло, ведь в "Юнайтед" были Бобби Чарльтон и Мартин Эдвардс, которые поверили в то, что я делал, и по-настоящему меня поддерживали. Смена тренера не означает, что результаты тоже изменятся к лучшему. Зато есть примеры Арсена Венгера, Брайана Клафа и мой собственный, которые свидетельствует, что ставка на долгосрочное развитие может работать. Сегодня любой тренер, приходящий в профессию, должен понимать, что футбол – это индустрия серьезных результатов. Три поражения – и с тобой могут попрощаться. Потому я аплодирую сегодняшним молодым тренерам за смелость попробовать себя в этом деле.