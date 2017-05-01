Алекандр Зинченко: "Я несчастлив в ПСВ. Зачем было брать футболиста, которого не используешь?"

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко выразил недовольство нехваткой игровой практики в ПСВ. Хавбек прошлым летом перешел из "Уфы" в "Манчестер Сити" и был сразу отдан в аренду в клуб из Эйндховена. В текущем сезоне на его счету 11 матчей в чемпионате Голландии, причем лишь один он провел полностью.

- Поделиться своими планами я пока не могу, - цитирует zbirna.com Зинченко. - В чемпионате Голландии осталось провести две игры, и после этого мы примем какое-то решение. Могу сказать одно – здесь я несчастлив, поскольку семь матчей подряд уже не выхожу на поле. Так и не понял, зачем было брать футболиста, которого ты не используешь. Впрочем, думаю об этом, но потом все равно прихожу к выводу, что решение тренера никогда не стоит обсуждать. Таков выбор наставника…

Горевать я не собираюсь. В любом случае, для меня это сумасшедший опыт, который не купишь ни за какие деньги. Я уверен, что этот опыт мне пригодится в будущем.

– Вы принадлежите "Манчестер Сити". С вами кто-то поддерживает связь из этого клуба?

– Люди, которые занимались моим трансфером, звонят, спрашивают, как у меня дела. Большего я вам пока сказать не могу…