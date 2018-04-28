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"Аль-Садд" проиграл в финале Кубка наследного принца Катара, Хави получил красную карточку


"Аль-Садд" проиграл "Аль-Духаилю" в финале Кубка наследного принца Катара (1:2). Победный гол был забит на 11-й добавленной минуте с пенальти, так как арбитр потратил время на просмотр повтора нарушения в штрафной площади и вынесение решения. Во время паузы для разбирательств экс-полузащитник сборной Испании Хави, который к тому времени уже был заменен, получил красную карточку за споры с арбитром. 

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