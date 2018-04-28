"Аль-Садд" проиграл в финале Кубка наследного принца Катара, Хави получил красную карточку

"Аль-Садд" проиграл "Аль-Духаилю" в финале Кубка наследного принца Катара (1:2). Победный гол был забит на 11-й добавленной минуте с пенальти, так как арбитр потратил время на просмотр повтора нарушения в штрафной площади и вынесение решения. Во время паузы для разбирательств экс-полузащитник сборной Испании Хави, который к тому времени уже был заменен, получил красную карточку за споры с арбитром.

آراء محللي مجلس قناة الكأس حول اللقطة المثيرة للجدل التي احتسبها الحكم عبد الله العذبة ركلة جزاء للدحيل في نهائي كأس قطر pic.twitter.com/AcBL4P9jeA – قناة الكأس (@alkasschannel) 27 апреля 2018 г.