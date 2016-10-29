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Аль Пачино стал фанатом "Расинга"

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Известный голливудский актер Аль Пачино стал членом клуба фанатов "Расинга", сообщает пресс-служба аргентинского клуба. Также 76-летнему американцу была вручена именная футболка 17-кратных чемпионов Аргентины. Тем не менее пока неизвестно, на самом ли деле актер будет болеть за команду или это была просто рекламная акция. Ранее Аль Пачино был замечен только на матчах НБА с участием "Лейкерс".

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