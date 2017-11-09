Аль-Хелаифи в 2015 году сделал дорогой подарок экс-генеральному секретарю ФИФА Вальке

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи сделал дорогой подарок бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальке, когда тот еще занимал свой высокий пост, утверждает Le Parisien. По данным источника, Аль-Хелаифи в 2015 году во время встречи с Вальке в Дохе подарил тому часы фирмы Cartier стоимостью от 10 до 20 тысяч евро. Этот факт якобы учитывается в рамках масштабного расследования, проводимого ФИФА и швейцарской прокуратурой.

Ранее и Вальке, и Аль-Хелаифи дали показания швейцарскому прокурору по поводу дела о коррупции при продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира. Аль-Хелаифи возглавляет крупную телевизионную сеть, которая могла заполучить эти права от Вальке с помощью взятки.