Акунья решил не разрывать контракт со "Спортингом"

Агент полузащитника сборной Аргентины Маркоса Акуньи заявил, что его клиент не будет разрывать контракт со "Спортингом". Как сообщает MaisFutebol, 26-летний аргентинец планировал следом за Басом Достом, Бруну Фернандешем, Виллиамом Карвалью, Желсоном Мартиншем, Руем Патрисиу и Даниэлем Поденсе расторгнуть соглашение из-за действий президента клуба, однако передумал, так как считает, что так будет правильнее. Его контракт действует до 2021 года.

Напомним, игроки в массовом порядке покидают "Спортинг" из-за действий президента клуба. В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета "львов" из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

"Меня достали избалованные мальчишки". Президент "Спортинга" отстранил 19 игроков //

Президент "Спортинга" готов уйти в отставку, если игроки, разорвавшие контракты, вернутся