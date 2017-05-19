Аксель Витсель: "Решение о переходе из "Зенита" в "Тяньцзинь" я лично объяснял тренеру сборной"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель, ныне выступающий за "Тяньцзинь", отметил, что после переезда в Китай ему никто не гарантировал места в сборной Бельгии. По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на продаже Витселя 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

– Свое решение о переезде в Китай я объяснил лично главному тренеру сборной, – цитирует пресс-служба ФИФА Витселя. – Мне никто не гарантировал, что я продолжу получать приглашения в сборную. Тем не менее, не вижу проблем совмещения выступлений в Китае и за национальную команду. Просто нужно усердно тренироваться, а это я делаю каждый день. "Тяньцзинь" – хорошая команда, которую возглавляет хороший специалист в лице Фабио Каннаваро, который делится с нами своим опытом.