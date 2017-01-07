Аксель Витсель: "Надеюсь продолжать получать вызовы в сборную Бельгии"

Полузащитник Аксель Витсель, перешедший из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", отметил, что хотел бы продолжить выступления за сборную Бельгии, несмотря на переезд в китайский чемпионат. По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на этом трансфере 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

– Хочу продолжить выступления за сборную Бельгии, – цитирует De Tijd Витсель. – Сделаю все возможное для этого. Надеюсь, тренер будет выбирать футболистов не по их клубам, а по их текущей форме. Сделаю все возможное, чтобы моя форма не пошла на спад.

Аксель Витсель: "Меня так же критиковали, когда я переходил в "Зенит"