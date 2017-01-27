15:31 27 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Аксель Витсель: "Мне повезло - буду праздновать Новый год дважды"

0
0
0
1

Полузащитник  "Тяньцзиня" Аксель Витсель поблагодарил игроков "Зенита" за поздравление с китайским Новым годом. Хавбек, ранее выступавший за сине-бело-голубых, подчеркнул, что ему повезло дважды отмечать этот праздник.

- Привет, парни! Огромное спасибо за поздравление с Новым годом, - приводит клубная пресс-служба слова Витселя. - Нам повезло - мы будем отмечать его дважды. Больше спасибо и привет из Китая. Еще раз спасибо. Наслаждайтесь!

"Зенит" поздравил с Китайским Новым годом

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

А мог трижды еще старый новый год отпраздновать.

05:22 28 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ