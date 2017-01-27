Аксель Витсель: "Мне повезло - буду праздновать Новый год дважды"

Полузащитник "Тяньцзиня" Аксель Витсель поблагодарил игроков "Зенита" за поздравление с китайским Новым годом. Хавбек, ранее выступавший за сине-бело-голубых, подчеркнул, что ему повезло дважды отмечать этот праздник.
- Привет, парни! Огромное спасибо за поздравление с Новым годом, - приводит клубная пресс-служба слова Витселя. - Нам повезло - мы будем отмечать его дважды. Больше спасибо и привет из Китая. Еще раз спасибо. Наслаждайтесь!
"Зенит" поздравил с Китайским Новым годом
Аксель Витсель поблагодарил сине-бело-голубых за поздравление с Китайским Новым годом 👏 @axelwitsel28 https://t.co/v59opG4ryz– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 27 января 2017 г.
igorvasilevich
А мог трижды еще старый новый год отпраздновать.
05:22 28 января