Аксель Витсель: "Меня так же критиковали, когда я переходил в "Зенит"

Полузащитник Аксель Витсель, перешедший из "Зенита" в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", отметил, что не сожалеет о принятом решении, несмотря на критику болельщиков. По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на этом трансфере 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

– Меня не первый раз в карьере критикуют, – цитирует De Tijd Витсель. – Говорили то же самое, когда я переходил в "Зенит". Я доказал, что способен играть регулярно на высоком уровне. Каждый может писать все, что захочет. Меня это не волнует, я привык быть в центре внимания, у меня толстая кожа. Другое дело, что моя мама и сестра сейчас из-за этого переживают не лучшие времена.

Переезд в Китай – это решение, получившееся из нескольких аспектов. Я обрету новый жизненный опыт, стану более мудрым человеком. Мои дети когда-нибудь смогут сказать, что жили в такой стране как Китай. Та же история и с Россией.

Я все и всегда планирую заранее. Уже в 22 года я думал о будущем своей семьи. Когда-нибудь я хочу стать генеральным директором авиационной компании (с 2014 года Витсель является совладельцем компании LindSky - Прим. "СЭ"). У меня есть время для того, чтобы научиться тонкостям этого бизнеса. Кроме того, я окружен правильными людьми.