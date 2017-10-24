Акинфеев проголосовал за Роналду, Видаля и Буффона

Капитан сборной России Игорь Акинфеев в опросе ФИФА за звание лучшего игрока 2017 года на первое место поставил нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, на второе - полузащитника "Баварии" Артуро Видаля, на третье - голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

Напомним, лучшим игроком этого года был признан Роналду, который набрал 43,16 процента голосов (в опросе участвовали тренеры и капитаны сборных, журналисты и болельщики). В 2017 году форвард стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018 и стал третьим на Кубке конфедераций-2017.

Второе место в опросе ФИФА - у Лионеля Месси (19,25%), третье - у Неймара (6,97%). Буффон занял четвертое место в опросе (6,82%), а Видаль - 21-е (0,51%).

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