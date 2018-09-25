Акинфеев голосовал за Мбаппе, Черчесов - за Модрича

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список голосовавших в опросе по определению лучшего игрока 2018 года. Капитан сборной России Игорь Акинфеев на первую строчку поставил француза Кильяна Мбаппе (5 очков), на вторую - хорвата Луку Модрича (3 очка), а на третье - египтянина Мохамеда Салаха ​(1 очко).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на первое место поставил португальца Криштиану Роналду, на второе - хорвата Луку Модрича, а на третье - француза Антуана Гризманна.

Напомним, лучшим игроком 2018 года по версии ФИФА признан полузащитник "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.