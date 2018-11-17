Ахмед Муса признан лучшим футболистом года в Нигерии

Нападающий клуба "Ан-Наср" из Саудовской Аравии Ахмед Муса признан лучшим футболистом 2018 года в Нигерии. 26-летний футболист ранее выступал за ЦСКА, в который вернулся из "Лестера" на правах аренды во второй части прошлого сезона. В 2018 году в составе армейцев он провел 16 матчей, забив семь мячей. На чемпионате мира в трех матчах Муса забил два мяча в составе сборной Нигерии, после чего сменил "Лестер" на "Ан-Наср".

– Стать лучшим игроком года в Нигерии большая честь для меня, – написал в своем Твиттере Муса. – Спасибо моим партнерам по команде, которые делают меня лучше, и каждому, кто меня поддерживает.