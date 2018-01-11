Агент Тавейра: "У меня есть контракт с Вериссимо"

Бразильский агент Тиагу Тавейра прокомментировал заявление защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо о том, что его представителями являются только Маркос Рибейру и Апаресиду Инасиу. Тавейра сказал, что у него есть контракт с футболистом. При этом Тавейра отказался продемонстрировать соглашение с игроком, отправив ссылку на Инстаграм своей компании, где 7 декабря было опубликовано фото Вериссимо.

- У меня есть контракт с Вериссимо, никаких проблем нет, - сказал Тавейра. - Я знаю, кто такие Инасиу и Рибейру - это коллеги из другого агентства, мы с ними не работаем. (Гоша ЧЕРНОВ)

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