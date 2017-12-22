Агент Селезнева: "Ищем клуб, где Женя будет больше мотивирован"

Агент экс-нападающего "Кубани" Евгения Селезнева Иван Пироженко отметил, что спортсмен принял решение покинуть "Карабюкспор" и теперь ищет клуб, где будет больше мотивирован. Он также добавил, что уже рассматривает новые варианты продолжения карьеры 32-летнего спортсмена.

– Причина простая – мы ищем клуб, где Женя будет больше мотивирован, – приводит Sportarena слова Пироженко. – Сейчас будут варианты продолжения карьеры.

Форвард перебрался в "Карабюкспор" в январе этого года. За это время он провел 31 матч и забил 8 голов. "Карабюкспор" в нынешнем сезоне занимает последнее место в таблице чемпионата Турции.