10:12 22 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Агент Селезнева: "Ищем клуб, где Женя будет больше мотивирован"

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Агент экс-нападающего "Кубани" Евгения Селезнева  Иван Пироженко отметил, что спортсмен принял решение покинуть "Карабюкспор" и теперь ищет клуб, где будет больше мотивирован. Он также добавил, что уже рассматривает новые варианты продолжения карьеры 32-летнего спортсмена.

– Причина простая – мы ищем клуб, где Женя будет больше мотивирован, – приводит Sportarena слова Пироженко. – Сейчас будут варианты продолжения карьеры.

Форвард перебрался в "Карабюкспор" в январе этого года. За это время он провел 31 матч и забил 8 голов. "Карабюкспор" в нынешнем сезоне занимает последнее место в таблице чемпионата Турции.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/agent-seleznev-ushel-iz-karabyukspora-radi-bolshej/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Lars Berger

В биатлон ему нужно...

10:30 22 декабря