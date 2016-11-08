23:24 8 ноября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Агент Себастьяна Джовинко призвал обращать больше внимания на MLS и РФПЛ

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Агент нападающего "Торонто" и сборной Италии Себастьяна Джовинко Андреа Д'Амико отметил, что MLS и РФПЛ добились значительного прогресса. Представитель 29-летнего игрока был удивлен словами главного тренера национальной команды Джампьеро Вентуры, который высказал мнение о слабом уровне в MLS.

– Я был удивлен словами Вентуры, приводит Football Italia слова Д'Амико. – Тренерский штаб национальной команды должен уделять пристальное внимание всем игрокам своей страны, в каких бы лигах они не играли. Так Джовинко забивает гораздо больше, чем другие итальянские футболисты.

MLS постоянно прогрессирует, так же, как и чемпионат России. Там тоже выступают очень сильные итальянские игроки – Доменико Кришито и Сальваторе Боккетти. Конкуренция между командами в этих турнирах тоже заметно возросла.

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