Агент Роналдинью потвердил возможность перехода бразильца в "Шапекоэнсе"

Брат и агент бывшего игрока сборной Бразилии Роналдинью Роберто Ассис не стал опровергать информацию о том, что его клиент может продолжить карьеру в "Шапекоэнсе". Напомним, на этой неделе практически все игроки этой команды погибли в авиакатастрофе по дороге на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ".

- Сейчас очень трудное время из-за того, что произошло, - цитирует Globo Ассиса. - Насколько это возможно, мы поможем "Шапекоэнсе". Не знаю, будет ли это Роналдинью за них играть или наша помощь будет выражена в каком-либо другом виде. Могу только сказать, что мы хотим помочь. Думаю, что имя Роналдинью все помнят, он многим нравится и сейчас является свободным агентом. Но прямо сейчас нужно помочь семьям, и было бы неправильно давать какие-либо надежды.

"Шапекоэнсе": Страшный финал перед финалом