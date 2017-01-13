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Агент Криштиану Роналду встретился с президентом клуба Витселя

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Жорже Мендеш, агент нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштану Роналду, встретился с президентом клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Хао Хайдунем, информирует Goal.com. Цель визита португальца в Китай не сообщается, но на встрече Мендеш вручил Хайдуню футболку с подписью своего самого именитого клиента.

Напомним, что зимой в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на продаже бельгийца 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

 

Cristiano Ronaldo’s agent Jorge Mendes has met up with Shu Yuhui, the billionaire owner of Tianjin Quanjian

Фото опубликовано Goal (@goalglobal) Янв 13 2017 в 12:57 PST

Антонио Конте: "Не хочу верить в такое предложение Криштиану Роналду из Китая"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Семь ветров

Миллиард евро в год на бочку и Криштиану переедет в Поднебесную, а за ним и Месси прибежит миллионов на 100. И станет китайский чемпионат продуктом продаваемым за триллионы. Дураков в Китае нет, это не клоуны притащившие ЭтоГо , хотя чудак и в Молдавии уже не потянул бы.))

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