Агент Криштиану Роналду встретился с президентом клуба Витселя

Жорже Мендеш, агент нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштану Роналду, встретился с президентом клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Хао Хайдунем, информирует Goal.com. Цель визита португальца в Китай не сообщается, но на встрече Мендеш вручил Хайдуню футболку с подписью своего самого именитого клиента.

Напомним, что зимой в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. По информации "СЭ", сине-бело-голубые заработали на продаже бельгийца 21 миллион евро. Согласно слухам, годовой оклад бельгийца в китайском клубе составит порядка 18 миллионов евро.

Cristiano Ronaldo’s agent Jorge Mendes has met up with Shu Yuhui, the billionaire owner of Tianjin Quanjian Фото опубликовано Goal (@goalglobal) Янв 13 2017 в 12:57 PST

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