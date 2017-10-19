17:07 | Футбол — "Пас из-за границы"

Агент Касильяса отрицает, что у игрока конфликт с главным тренером


Карлос Кутропия, агент вратаря "Порту" Икера Касильяса, опроверг информацию о конфликте игрока с главным тренером Сержиу Консейсау. Голкипер остался в запасе на матч группового турнира Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига" (2:3), по неофициальной информации, по неспортивным причинам.

- Это совершенно не так, - цитирует AS Кутропию. - Не понимаю, почему СМИ пытаются вызвать конфликт. Икер абсолютно спокоен, очень хочет продолжить работу и провести как можно больше матчей в чемпионате Португалии и еврокубках.

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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