Агент Касильяса отрицает, что у игрока конфликт с главным тренером

Карлос Кутропия, агент вратаря "Порту" Икера Касильяса, опроверг информацию о конфликте игрока с главным тренером Сержиу Консейсау. Голкипер остался в запасе на матч группового турнира Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига" (2:3), по неофициальной информации, по неспортивным причинам.

- Это совершенно не так, - цитирует AS Кутропию. - Не понимаю, почему СМИ пытаются вызвать конфликт. Икер абсолютно спокоен, очень хочет продолжить работу и провести как можно больше матчей в чемпионате Португалии и еврокубках.