Агент: "Габулов не играл за "Брюгге" в матче за Суперкубок? Все может очень быстро измениться"

Бельгийский агент Сантуш Верхулст выразил "СЭ" свое мнение о будущем вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова. Российский голкипер перешел в бельгийский клуб в начале года, помог завоевать ему титул чемпиона Бельгии и Суперкубок страны. В матче за Суперкубок против "Стандарда" (2:1) Габулов не попал в заявку. В чемпионате Бельгии-2017/18 Габулов провел 10 матчей, пропустив 19 голов. По данным СМИ, он может покинуть клуб этим летом.

– В клубе постоянно меняют мнение по поводу голкиперов, – заметил Верхулст. – Сегодня Габулов может не быть приоритетным вариантом для "Брюгге", но, не исключено, что уже на следующей неделе руководство решит, что именно он станет первым номером в новом сезоне.(Игорь НОВИКОВ)