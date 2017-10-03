Агент Эбуэ: "Говорить о диагнозе ВИЧ преждевременно"

Агент Текин Беринчи не подтвердил информацию о том, что у бывшего защитника "Арсенала" Эмманюэля Эбуэ был диагностирован ВИЧ. Вчера в СМИ появилась информация о том, что у 34-летнего футболиста при прохождении медосмотра в кипрском клубе АЕЛ было выявлено соответствующее заболевание

- Они выявили аномальные значения в крови, поэтому мы решили провести дополнительное обследование в Англии, – цитируе Goal Биринчи. На данный момент говорить о ВИЧ преждевременно. Турецкие СМИ ошибаются. Но даже если диагноз окажется верным, это не должно становиться достоянием общественности.