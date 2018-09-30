Африка поддержит Инфантино на выборах президента ФИФА

Футбольные федерации Африки поддержат действующего президента ФИФА Джанни Инфантино на новых выборах главы организации, сообщает AP. Выборы пройдут 5 июня в Париже, крайний срок подачи заявок - 5 февраля. Президент Федерации футбола Нигерии Амаджу Пинник гарантировал, что все 54 ассоциации континента проголосуют за Инфантино.

- Будет несправедливо, если кто-то проголосует против Джанни Инфантино. Он смог преодолеть разрыв между Африкой и остальным миром, - сказал Пинник.

Инфантино занял пост президента ФИФА 26 февраля 2016 года. До него организацией на протяжении 17 лет руководил Зепп Блаттер, отстраненный в 2015 году от футболу по делу о коррупции.

После избрания Инфантино объявил о расширении числа участников финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48 команд с 2026 года. Африка получила наибольшую прибавку путевок - четыре (девять вместо пяти).