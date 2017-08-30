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22:11 | Футбол — "Пас из-за границы"

АЕК расторг контракт с экс-нападающим "Анжи" Алмейдой


АЕК объявил о расторжении контракта с нападающим Угу Алмейдой. 33-летний португалец, который ранее также выступал за "Кубань" и "Анжи", стал свободным агентом. Португальский форвард с июля прошлого года выступал за греческий клуб, забив 5 голов в 30 матчах.

- Хочу поблагодарить АЕК за все, что у меня было за этот год в Греции, - отметил Алмейда. - Я не могу сказать, что сегодняшнее развитие событий мне приятно, но я очень хорошо знаю, что таков футбол. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, с которыми я играл, а также фанатов, которые до сих пор меня поддерживают.

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