Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат возглавит "Утрехт", за который выступал в качестве игрока с 1983 по 1984 год. 70-летний специалист и голладский клуб заключили устное соглашение, по условиям которого официально о назначении будет объявлено 17 сентября, сообщает пресс-служба клуба из Утрехта.

Последним местом работы Адвоката была роттердамская "Спарта". Срок контракта и финансовые условия соглашения не разглашаются.

Ранее главным тренером "Утрехта" был Жан-Поль де Йонг. Он был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды – после четырех туров "Утрехт" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Голландии.